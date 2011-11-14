هفت هزار دانش آموز گلستان از مناطق جنگی کشور بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ خلیل جعفری افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی دانش آموزان ذوق و شوق فراوانی برای دیدن از یادمانهای شهداء و انجام رزمایش دارند.

وی عنوان کرد: همچنین فوق برنامه هایی نیز برای دانش آموزان پیش بینی شده که در مراسمات اعیاد در پادگان شهید حبیب الهی برگزار می شود.

سرهنگ جعفری بیان داشت: تاکنون 16 مرحله از اعزامهای کاروانهای راهیان نور را انجام داده ایم و از 22 آبان 90، مرحله بعدی اعزام دانش آموزان از شهرستان بندر ترکمن استان گلستان، راهی سرزمین های نور می شوند.



گلستان حدود 80 هزار دانش آموز دبیرستانی دارد.