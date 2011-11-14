همایش بهره وری در خانواده در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحکیم فیروزی مسئول کمیته بهره وری اداره کل آموزش و پرورش گلستان بعد از ظهر دوشنبه در این همایش گفت: یکی از پر اهمیت ترین مباحث جوامع دنیا بحث بهره وری است.
وی اظهار داشت: توجه به این مقوله موجب سرعت در پیشرفت جوامع می شود.
وی عنوان کرد: یکی از راهکارهایی که اقتصاددانان دنیا برای خروج از فقر و رسیدن به رفاه اجتماعی در پیش پای جوامع قرار داده اند، بهره وری است.
فیروزی با اشاره به محدود بودن و فناپذیر بودن ذخایر و منابع در جامعه بر مصرف عقلانی و بهینه آن تاکید کرد.
وی متذکر شد: همه دستگاه های اجرایی کشور باید به فکر مقوله بهره وری باشند و تلاش کنند درآمدها مالی از بهره وری در جامعه باشند.
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