سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سومین گروه از اعزام دانش آموزان بسیجی آمل، حدود 440 نفر از ‌دانش آموزان پسر در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع‌ مقدس اعزام شدند.

وی افزود: این تعداد در قالب 10دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی جنگی جنوب اعزام و در مدت چهار روز حضور در این مناطق از آثار به جای مانده دوران جنگ در شهرهای شلمچه، دهلاویه، فکه، شوش، آبادان و خرمشهر بازدید خواهند کرد.

وی ادامه داد: از آغاز اعزام دانش آموزان در قالب راهیان نور، تاکنون بیش از 700 نفر از دانش آموزان بسیجی آمل به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند.

کرمی افزود: کاروان راهیان نور را در این سفر، مربیان آموزش دیده و راویان فتح همراهی می کنند.

جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مقاومت آمل اضافه کرد: از سوی سپاه بسته های فرهنگی شامل کتاب، ادعیه، چفیه، جانماز و تعدادی اقلام دیگر برای دانش آموزان بسیجی تدارک دیده شده است.

کرمی، سهمیه امسال اعزام های دانش آموزی بسیجی آمل به مناطق جنگی را حدود چهارهزار و500 نفر اعلام کرد و ادامه داد: امسال برای نخستین بار دانش آموزان دختر بسیجی مقطع متوسطه به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام می شوند.

وی، اعزام جوانان و نوجوانان نسل سوم انقلاب را به مناطق جنگی را یکی از بهترین راههای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت عنوان و تصریح کرد: راهیان نور با بازدید از مناطق عملیاتی جبهه‌ های جنگ با دلاورمردیها و ایثار و فداکاریهای رزمندگان و مدافعان حریم اسلام و ولایت بیشتر آشنا می شوند.

وی ادامه داد: آشنایی با راه و رسم و سیره شهدا و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، سبب ارتقای بصیرت و تقویت روحیه مقاومت و ایثار در بین جوانان و نوجوانان به ویژه دانش آموزان در دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی، حریم ولایت و استمرار راه پاک و نورانی شهدا می شود.