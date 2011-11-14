7 هزار دانش آموز لرستانی از خدمات فرهنگی کمیته امداد استفاده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام فروتن نیا در کارگاه آموزشی دانش آموزان عضو کانون پیروان ولایت شهرستان خرم آباد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 11میلیارد و 820 میلیون ریال صرف خدمات فرهنگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان شده است.

وی افزود: این اعتبارات در راستای ارائه آموزش های دینی، علمی، فرهنگی و تربیتی به تعداد 5 هزار و 943 خانوار و 7 هزار و 700 دانش آموز هزینه شده است.

رئیس اداره فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان به اجرای طرح نظام جامع آموزشی تربیتی خانواده در کمیته امداد استان اشاره کرد و گفت: فعالیتهای فرهنگی انجام گرفته شامل تقویت بنیه دینی و آسیب زدایی اجتماعی با رویکرد پیشگیری و اصلاح و بهبود برای خانواده ها، حمایت تحصیلی و آگاهی بخشی اجتماعی بوده است.

فروتن نیا ادامه داد: از شیوه های غنی سازی اوقات فراغت، اردوهای اعزامی، برگزاری کارگاههای آموزشی و آموزش چهره به چهره در این راستا بهره گیری شده است.

بنابر این گزارش این کارگاه آموزشی با حضور200 نفر از خواهران و برادران عضو کانون پیروان ولایت شهرستان خرم آباد به مدت یک روز با هدف آشنایی بیشتر جوانان با واقعه غدیر، ولایت و مهدویت در محل سالن اجتماعات اداره کل کمیته امداد برگزار شد.