ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون حدود 30 درصد از جمعیت دانش آموزان شهری و 40 درصد دانش آموزان روستایی دوره متوسطه در رشته علوم انسانی تحصیل می کنند که مبنای دقیقی ندارد و نمی توان گفت که این رشته به شکل متوازن توسعه یافته است.

وی ادامه داد: همچنین در طول دو سال گذشته به دلیل توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش، میزان توسعه رشته علوم انسانی کاهش یافته است چرا که بدنبال این هستیم که این دو رشته را تا مرز 50 درصد توسعه دهیم. در حال حاضر برنامه ریزی دقیقی در کشور برای توسعه این رشته وجود ندارد و علوم انسانی بدون توجه به نقشه آمایش سرزمین و جهت گیری توسعه منابع انسانی تقویت می شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: سال گذشته بدنبال منویات مقام معظم رهبری مبنی بر کیفی سازی و توسعه متناسب رشته علوم انسانی، قرار بود مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی که تاکنون تنها در دو رشته علوم ریاضی و تجربی دانش آموز پذیرش می کردند، رشته ادبیات و علوم انسانی را نیز مد نظر قرار دهند.