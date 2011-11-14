فرهنگیان گنبد دو مدرسه ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش با قدردانی از این اقدام فرهنگیان افزود: این اقدام فرهنگیان باید الگویی برای دیگر صنوف بشود تا آنها نیز در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.
وی با اشاره به برخی برنامههای که در آموزش و پرورش اجرا میشود، افزود: باید از برنامهها و طرحهایی که خوب استقبال میشود در آموزش و پرورش اجرایی شوند.
وی گفت: اگر طرحهای خوب و با کیفیت به موقع و در محیط مناسب اجرا نشوند نتایج بدی را ببار خواهند آورد.
احمدی گفت: در اجرای برنامهها و طرحها باید به شرایط و مناسبات دقت کرده و در حد توان باید اجرا شوند و اگر تشخیص داده شود که زمان اجرا مناسب نیست به وقتی دیگر موکول شود.
فرماندار گنبدکاووس، به برنامههای دشمنان در هجمه فرهنگی اشاره کرد و گفت: برخی برنامهها که در راستای مقابله با هجمه فرهنگی انجام میشود از کیفیت خوبی برخوردار نیستند، ضمن اینکه برخی ایدههای نو نیز اجرا نمیشوند.
وی وجود معارف اسلامی، احادیث و روایات را بستر خوبی برای مقابله با هجمه فرهنگی خواند و افزود: باید از ذخایر غنی معنوی خود در این مبارزه نهایت استفاده را ببریم.
وی به اعیاد قربان و غدیر نیز اشاره کرد و گفت: تاثیر مثبت این اعیاد در جامعه باید مشهود باشد.
فرماندار گنبدکاووس، تلطیف روابط بین افراد، زدودن کینهها و محبت به هم نوع را از جمله نتایج این ایام خواند.
مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس نیز در این جلسه بر تکریم ارباب و رجوع تاکید کرد و گفت: در این خصوص اقدامات زیادی شده و نیازمند اقدامات بیشتر است.
نبی الله آخوندی همچنین در این جلسه گزارشی از روند فعالیتهای این مدیریت را در حیطه آموزشی و پرورشی تشریح کرد.
آموزش و پرورش شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان حدود 55 هزار دانش آموز درسه دوره تحصیلی و نیز حدود 3 هزار و 200 فرهنگی دارد.
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