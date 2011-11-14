50 هزار تن انار در مه ولات تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حاجی عرب در مراسم جشن شکرگذاری انار، سطح زیر کشت باغ های انار در شهرستان را سه هزار و 150 هکتار ذکر کرد و افزود: یکی از مشکلات انارکاران شهرستان، خرید محصولات آنان توسط واسطه ها و به قیمتی بسیار پایین تر از ارزش واقعی آن است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تدابیر مسئولان جهاد کشاورزی این مساله حل و زمینه ورود انار مرغوب شهرستان مه ولات به بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

فرماندار مه ولات با اشاره به کاهش سالانه دو متر سطح آب سفره های زیرزمینی دشت مه ولات از جهاد کشاورزی شهرستان به دلیل راه اندازی کنتورهای حجمی بر روی پمپ چاه های کشاورزی در مهر ماه سال جاری تقدیر کرد.

به گفته وی انجام اقداماتی چون اجرای سیستم آبیاری نوین در مزارع شهرستان به کاهش میزان هدر رفت آب کمک شایانی کرده است.

حاجی عرب برگزاری مراسم شکرگذاری را اقدامی پسندیده و از سنت های قدیمی مردم شهرستان عنوان کرد که طبق آیات قرآن افزون شدن نعمت ها را به دنبال خواهد داشت.