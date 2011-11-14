دانشمندان اسلامی برای دانشجویان ناشناخته هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم میکانیکی ظهر دوشنبه در دومین روز نخستین همایش سراسری قرآن کریم شفای پایدار با بیان اینکه باید بیشتر به مباحث قرآنی در سطح دانشگاههای کشور توجه شود، افزود: برای شناخت بیشتر قرآن کریم نیاز است تا همایشهای متعدد برگزار شده و با استفاده از تجارب اندیشمندان و عارفان برجسته اسلامی به زوایای پنهان قرآنی دست یابیم.

وی افزود: قرآن کتاب آسمانی مشتمل بر آیات اخلاقی و زاویای تاریخی و دستورات بهداشتی بوده که اگر چه به صورت طبی نازل نشده، ولی دستورات بهداشتی فراوانی در مورد خلقت انسانها، سازمان بدن، سلامت و خلقت برخی از عوامل طبیعی دارد.

میکانیکی، هدف از برگزاری این همایش را آشنایی بیشتر دانشجویان با قرآن کریم برشمرد و گفت: زوایای تاریکی که برای انسانها وجود دارد و با تعمق در آیات قرآن کریم نتوانستند به آن دست یابند در این همایش از طریق مقالات و سخنرانی درصدد هستیم این زوایا را مشخص کنیم.

رئیس دانشگاه پزشکی بابل بیان داشت: آشنایی با قرآن و توانمندیهای که بعد از اسلام در جامعه اسلامی پدیدار شده را از دستاوردهای مهم این همایش ملی بیان داشت.

وی افزود: جامعه اسلامی دانشمندان زیادی دارد که تاکنون برای ما ناشناخته بوده و مسائلی را حل کردند که امروز به نام دانشمندان خارجی ثبت شده مثل گردش خون که چند صد سال قبل توسط ابن نفیس کشف شده بود، اما به نام ویلیام هاروی ثبت شده است.

میکانیکی افزود: لوازمات جراحی که ما معمولا به اسم کشورهای خارجی می‌شناسیم ابداعی بود که توسط زهراوی دانشمند اسلامی کشف شده و این از جمله مسائلی بوده که دانشجویان و پزشکان باید به آن توجه کنند.