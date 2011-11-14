آل سعود از فتنه افکنی در کشورهای منطقه دست بر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "محمد سعدون الصیهود" گفت: مقامات آل سعود از طرحهای طایفه ای خود علیه کشورهای منطقه و سرسپردگی آمریکا دست بردارند.

وی افزود: سعودی ها در راستای فتنه افکنی از گروهی علیه گروه دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت می کنند آنها تلاش می کنند که با تکیه بر مشکلات فرقه ای نقشه جدیدی ترسیم کنند.

الصیهود بیان کرد: این طرحهای سعودی ها که پایه آنها مشکلات طایفه ای است در راستای استراتژی هدفمند آنها برای تضعیف کشورهای منطقه و فراهم آوردن امنیت رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا است.

این عضو اتحاد ملی عراق ذکر کرد: سعودی ها در بیشتر کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، بحرین و یمن دخالت می کنند اما آنها باید بدانند که با آتشی بازی می کنند و در آن گرفتار خواهند شد.