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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۸

عضو اتحاد ملی عراق:

آل سعود از فتنه افکنی در کشورهای منطقه دست بر دارد

آل سعود از فتنه افکنی در کشورهای منطقه دست بر دارد

یکی از اعضای فراکسیون اتحاد ملی عراق با اشاره به دخالتهای سعودی ها در امور داخلی کشورهای منطقه به آنها درباره بازی خطرناک شان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النخیل، "محمد سعدون الصیهود" گفت: مقامات آل سعود از طرحهای طایفه ای خود علیه کشورهای منطقه و سرسپردگی آمریکا دست بردارند.

وی افزود: سعودی ها در راستای فتنه افکنی از گروهی علیه گروه دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت می کنند آنها تلاش می کنند که با تکیه بر مشکلات فرقه ای نقشه جدیدی ترسیم کنند.

الصیهود بیان کرد: این طرحهای سعودی ها که پایه آنها مشکلات طایفه ای است در راستای استراتژی هدفمند آنها برای تضعیف کشورهای منطقه و فراهم آوردن امنیت رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا است.

این عضو اتحاد ملی عراق ذکر کرد: سعودی ها در بیشتر کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، بحرین و یمن دخالت می کنند اما آنها باید بدانند که با آتشی بازی می کنند و در آن گرفتار خواهند شد.

کد مطلب 1460220

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