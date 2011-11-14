محورهای برگزاری جشنواره اقتصادی رادیو مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخگر تقی پور، رئیس نخستین جشنواره تولیدات اقتصادی رادیو گفت: مبانی و سیاست‌های ما در برگزاری نخستین جشنواره تولیدات اقتصادی رادیو، چهار محور اساسی دین، اخلاق،امید و آگاهی است که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری تعیین شده است.

وی با بیان اهمیت موضوعات اقتصادی گفت: با توجه به اهمیت موضوع‌های اقتصادی و اینکه مقام معظم رهبری اقتصاد را محور شعار سال قرار داده‌اند، معاونت صدا تصمیم گرفت که جشنواره‌ای را با عنوان تولیدات اقتصادی رادیو برگزار کند که در نتیجه برگزاری این جشنواره عملکرد برنامه سازان و فعالان رادیو در سال جهاد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد.

تقی‌پور ادامه داد: جشنواره تولیدات اقتصادی رادیو از چهار کمیته داوری، اطلاع رسانی، پشتیبانی و تدارکات وکمیته علمی تشکیل می‌شود و کمیته علمی جشنواره نیز با تعیین محورهای جشنواره، نظارت بر نوع داوری و ارزیابی بخشهای مختلف جشنواره فعالیت های خود را با دعوت از مدیران و برنامه‌سازان اقتصادی رادیو آغاز کرد.

وی در ادامه به فعالیت‌های کمیته علمی جشنواره در بررسی تولیدات رادیویی و محورهای ششگانه مقالات اقتصادی اشاره کرد و افزود: اولین محور بحث، "رادیو و پیگیری‌های مقام معظم رهبری" است. محور دوم "رادیو و راهبردهای ملی توسعه اقتصاد"، محور سوم "رادیو و ارائه الگوهای زندگی اقتصادی" و محور چهارم "رادیو و ضرورت تعامل با نهادهای اقتصادی" است.

تقی‌پور ادامه داد: "رادیو و فرایند برنامه ریزی و مدیریت پیام در حوزه اقتصادی"، محور پنجم و "رادیو و اقتصاد فردی و خانواده" محور ششم مقالات ارسالی به دبیرخانه جشنواره را تشکیل می دهند.

وی تاکید کرد: دانشجویان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را تا اول بهمن ماه به دبیر خانه جشنواره به نشانی اینترنتی www.radio.ir ارسال کنند. این مقالات در پایان چاپ شده و به صورت یک منبع تحقیقاتی در اختیار محققان و پژوهشگران این حوزه قرار می گیرد.

تقی‌پور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رادیو در تولید برنامه های اقتصادی در سال جهاد اقتصادی موفق عمل کرده است گفت: بعد از نامگذاری امسال، رسانه رادیو کوشید با برگزاری نشستهای تخصصی و دعوت از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی به تشریح وضعیت اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات موجود بپردازد.

وی رادیو را یک بازوی حرکتی موثردانست و گفت: این رسانه شنیداری با تولید برنامه های مختلف اقتصادی و اعمال نظر کارشناسان و مسئولین می تواند روی تصمیم گیری های کلان نظام هم تاثیرگذار باشد.

تقی‌پور در ادامه افزود: در رسانه رادیو شبکه‌ای تخصصی به نام رادیو اقتصاد وجود دارد که خود می‌تواند به تنهایی در روند اقتصادی کشور موثر باشد. علاوه بر رادیو اقتصاد، شبکه های رادیویی دیگر نیز به سهم خود در تحقق شعار امسال اقدام به برنامه سازی کرده اند. به عنوان مثال در رادیو فرهنگ عمده مسائل مطرح شده فرهنگ اقتصاد و در شبکه سلامت، سلامت اقتصادی مورد توجه برنامه سازان قرار گرفته است.