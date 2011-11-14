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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

آیت الله صفایی بوشهری:

خورشید غدیر خاموش شدنی نیست

خورشید غدیر خاموش شدنی نیست

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: به رغم اینکه در طول تاریخ تلاش های فراوانی شد واقعه غدیرخم از یادها فراموش شود اما هیچگاه خورشید تابان غدیر خاموش شدنی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز ساخت ساختمان بنیاد بین المللی غدیر استان اظهارداشت: غدیر خم جشن امامت و ولایت و از بزرگترین اعیاد مسلمانان است.

وی، از مشارکت نیروی دریایی ارتش سپاه و بسیج در ساخت این ساختمان قدردانی کرد، افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعالیتهای فرهنگی استان نبود مکان مناسب و زیرساختهای فیزیکی است که این مشکل در بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر نیز نمایان بود.

دبیر بنیاد غدیر استان بوشهر نیز گفت: زمین موردنیاز برای اجرای این طرح توسط نیروی دریایی ارتش و با همکاری شرکت تعاونی مسکن نیروی دریایی به این بنیاد واگذار شده است.

سردار حسین کارگر افزود: این ساختمان با زیربنای یک هزار و 350 متر مربع در پنج طبقه در زمینی به مساحت 272 متر مربع در مدت دو سال ساخته می شود.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح پنج میلیارد ریال با مشارکت عموم سرمایه گذاری می شود.

کد مطلب 1460228

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