خورشید غدیر خاموش شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز ساخت ساختمان بنیاد بین المللی غدیر استان اظهارداشت: غدیر خم جشن امامت و ولایت و از بزرگترین اعیاد مسلمانان است .

وی، از مشارکت نیروی دریایی ارتش سپاه و بسیج در ساخت این ساختمان قدردانی کرد، افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعالیتهای فرهنگی استان نبود مکان مناسب و زیرساختهای فیزیکی است که این مشکل در بنیاد بین المللی غدیر استان بوشهر نیز نمایان بود.

دبیر بنیاد غدیر استان بوشهر نیز گفت: زمین موردنیاز برای اجرای این طرح توسط نیروی دریایی ارتش و با همکاری شرکت تعاونی مسکن نیروی دریایی به این بنیاد واگذار شده است .

سردار حسین کارگر افزود: این ساختمان با زیربنای یک هزار و 350 متر مربع در پنج طبقه در زمینی به مساحت 272 متر مربع در مدت دو سال ساخته می شود .