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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

500 میلیون تومان اعتبار برای لایروبی کانال های مشهد اختصاص یافت

500 میلیون تومان اعتبار برای لایروبی کانال های مشهد اختصاص یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر برنامه ریزی خدمات شهری مشهد از اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار برای لایروبی کانال های مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی شورابی عنوان کرد: به طور کلی لایروبی کانال های زیر یک متر با شش دستگاه ماشین مکانیزه در 13 منطقه سطح شهر صورت می گیرد.

وی افزود: آمار کانال ها 275 هزار و 598 متر و آمار کال ها 31 هزار و 100 متر در سطح شهر است.

شورابی اذعان داشت: شهروندان باید بر این موضوع توجه داشته باشند در مکان های عمومی هر چه محیط زیست را با زباله یا فاضلاب های رها شده در خیابان آلوده کنند، خطر بیشتری سلامتی شان را تهدید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: لایروبی در سطح شهر به دو صورت مکانیزه و سنتی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در روش سنتی هر چه ابعاد کانال بزرگتر باشد نیروی کار، راحت تر به لای روبی و نظافت می پردازد.

کد مطلب 1460236

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