5200 کتابخانه کلاسی و مستقل در مدارس مازندران فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرهودی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مازندران افزود: با تشکیل هسته های علمی در کلاسهای درس و ارجاع امور مربوط به اداره کتابخانه مدارس به دانش آموزان و فرهنگ سازی در میان اولیا می توان به طور قابل توجهی علم آموزی و مطالعه جانبی آنها را افزایش داد.

وی با بیان جایگاه کتاب در نزد خداوند و اینکه خداوند در آیات متعدد اشاره به مطالعه داشته افزود: کتاب معلمی صمیمی بوده که بدون تکلف در اختیار همه ما قرار دارد و کتاب مهمترین کشف انسان ها در حوزه آثار مکتوب است.



وی با اشاره به وضعیت تولید کتاب در کشورهای توسعه یافته و مقایسه آن با تولید کتاب در کشورهای در حال توسعه یادآور شد: یکی از شاخصهای مهم پیشرفت کشورها، چاپ کتاب است و کشورهایی که خدمات خوبی در این زمینه دارند جزو کشورهای توسعه یافته محسوب می شوند.



فرهودی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه که 80 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، فقط 30 درصد کتاب تولید می کنند ولی کشورهای توسعه یافته که فقط 20 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند، بیش از 70 درصد کتابهای دنیا را تولید می کنند.



وی، فرهنگ سازی برای مطالعه دانش آموزان را از مهمترین اولویت های برنامه ریزی شده در آموزش و پرورش برای ترویج مطالعه در استان عنوان و ابراز امیدواری کرد: به زودی با مشارکت مردم و مسئولان با اداره کل کتابخانه های عمومی استان، روند رو به رشدی را در حوزه مطالعه و کتابخوانی شاهد باشیم.



معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان مازندران افزود: سه هزار و 790 کتابخانه کلاسی و هزار و 379 کتابخانه مستقل در مدارس استان فعال هستند.