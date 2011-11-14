عبدالله دوم خواستار کناره گیری بشار اسد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که عبدالله دوم پادشاه اردن درگفت و گو با شبکه بی بی سی از بشار اسد خواست است که از قدرت کناره گیری کند.

اظهارات مداخله‌جویانه پادشاه اردن در حالی عنوان می‌شود که این کشور نیز با اعتراضات مردمی شدیدی روبروست و بهار عربی به این کشور هم رسیده است.

خاطرنشان می شود اتحادیه عرب روز شنبه در نشست فوق العاده خود درباره سوریه با 18رای موافق و رای مخالف لبنان و یمن و رای ممتنع عراق عضویت سوریه در این اتحادیه را تا زمان پایان ناآرامی‌ها در این کشور به حال تعلیق درآورد.

