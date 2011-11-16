فضای رادیو کارمندی شده است نه هنری!/ بالا رفتن پرچم طنز در شبکه 3

میثم فکری درباره حقوق اندکی که به رادیویی‌ها تعلق می‌گیرد به خبرنگار مهر گفت: قدیمی‌های رادیو به کار در این رسانه به عنوان یک حرفه نگاه نمی‌کردند بلکه آن را یک هنر به حساب می‌آوردند و با شور و شوق کار می‌کردند. بنابراین بحث معاش در درجه دوم اهمیت قرار می‌گرفت و سعی بر برنامه سازی خوب و تاثیرگذار در اولویت نخست بود.

وی افزود: در مقایسه رقم‌هایی که زمان فعالیت من در رادیو جوان به افراد اختصاص پیدا می‌کرد با دستمزد در تلویزیون به ارقام جالبی می‌رسیم. در این شرایط نگارش یک صفحه برای تلویزیون دستمزدی یک و نیم برابر سردبیری و 10 تا 12 برابر نویسندگی یک برنامه در رادیو را داشت و هنوز هم شرایط به همین منوال است.

قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سوم تصریح کرد: این امر آن زمان برای ما با آن همه شور و شوق جوانی مشهود نبود اما اکنون شرایطی پیش آمده که همه به عنوان شغل به کار در رادیو نگاه می‌کنند و به دنبال کسب درآمد هستند. طبیعی است زمانی فردی که برای ساخت برنامه‌ای زحمت می‌کشد می‌تواند بر روی مخاطب تاثیر بگذارد که لااقل خیالش از پرداخت شارژ ساختمان و هزینه آب و برق و گاز راحت باشد.

فکری با بیان اینکه تنها در صورت فعالیت همزمان در چندین برنامه، رادیویی‌ها می‌توانند بر درآمد آخر ماهشان حساب کنند، اظهار کرد: متاسفانه در مدیریت کلان فعلی رادیو و شبکه‌های رادیویی انگیزه‌ها و شور و شوقی که قبلا وجود داشت گرفته شده است در حالی که پیش از این با فضای راحتی که از جانب مدیران برای برنامه‌سازی و رفاقت ایجاد می‌شد همه به فکر ساخت بهترین برنامه‌ها و دریافت بهترین نتایج بودند.

وی با تاکید بر اینکه اکنون فضای کارمندی بر رادیو حاکم شده‌ است گفت: مدیران باعث شدند فضای هنری در رادیو از بین برود و همه سر ساعت بیایند، برنامه‌شان را کار کنند و بروند. با این وجود تصور می‌کنم وضعیت کار در رادیو از تمام مشاغل ایران پایین‌تر است گرچه به تازگی به مقدار خیلی کم در این زمینه افزایش درآمد وجود داشته که با حذف یارانه‌ها و گرانی‌های اخیر امری طبیعی است.

قائم مقام گروه اجتماعی شبکه سوم بر رویکرد شبکه سوم به طنز اشاره و اظهار کرد: از اهداف اصلی ما این است که با فعالیت‌های بسیار طنز در این حوزه سرمایه گذاری کنیم و از طرفی در فضای نمایش و طنزهای آیتمی با گروه فیلم و سریال تعامل داشته باشیم. به این شکل که آثار دیگری جز "خنده بازار" تولید شوند و شبکه سوم با بالا گرفتن پرچم طنز، فضایی با نشاط را برای جوانان فراهم کند.