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۲۹ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

90 تا 118 هزار نفر در ایران به ایدز مبتلا هستند

90 تا 118 هزار نفر در ایران به ایدز مبتلا هستند

یک متخصص بیماریهای رفتاری و ایدز با بیان اینکه بین 90 تا 118 هزار نفر در ایران به ایدز مبتلا هستند گفت: 30 درصد این آمار را زنان تشکیل می‌دهند.

دکتر امید زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار تعداد مبتلایان به ایدز در کشور گفت: برآوردها نشان می دهد که بین 90 تا 118 هزار نفر در ایران به ایدز مبتلا هستند که از این تعداد حدود 23 هزار نفر در سیستم بهداشتی شناسایی شده اند اما هنوز تعداد زیادی از افراد هم هستند که از بیماری خود بی خبرند.

وی با بیان این که نقش رسانه ها فرهنگ سازی و تشویق افراد مبتلا برای معرفی خود به سازمانهای بهداشتی ودرمانی است گفت: بیشتر افراد مبتلا را مردان جوان تشکیل می دهند اما در چند سال اخیر این بیماری در میان زنان نیز افزایش یافته و در حال حاضر در حدود 30 درصد موارد ابتلای جدید زنان هستند.

به گفته زمانی، پیش از این معتادان حدود 70 درصد مبتلایان را تشکیل می دادند اما در موارد جدید تعداد مبتلایان معتاد کم شده است و روابط جنسی پر خطر توانسته جای زیادی در بروز این بیماری به خود اختصاص دهد.

این پژوهشگر ایدز از وجود کمتر از یک درصد کودک در میان کل مبتلایان خبر داد و گفت: این کودکان پدر و مادر مبتلا داشته اند و ویروس ایدز از طریق جنین به آنان منتقل شده است.

وی به افرادی که فکر می کنند دارای این ویروس هستند توصیه کرد که با انجام مشاوره های حضوری و در پیش گرفتن رفتارهای سالم از پیشرفت این بیماری جلوگیری کنند.

کد مطلب 1460256

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