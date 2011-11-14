نوزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح نوزدهمین نمایشگاه کتاب مازندران گفت: مطالعه کتاب از جمله مسائلی بوده که انسان هر اندازه موفق باشد باز هم باید احساس کمبود و نیاز کند.

وی افزود: هر اندازه که انسان اهل مطالعه باشد و از محصولات فکری و فرهنگی و علمی دانشمندان بهره بگیرد باز هم کم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: کتاب باید در سبد خرید خانوار قرار گیرد و جایگاه خاصی پیدا کند.

وی با بیان اینکه انسان باید در فرصت کاری و زمان استراحت زمان مناسبی را به مطالعه کتاب بپردازد ، یادآور شد: سزاوار است همه اقشار به ویژه جوانان فرصت مناسبی را به مطالعه اختصاص دهند و از هر فرصتی برای مطالعه استفاده کنند.

امام جمعه قائم شهر اظهار داشت: ارزش انسان به دانایی بوده و این دانایی به انسان عظمت می بخشد و کتاب بهترین وسیله برای افزایش شخصیت انسان است.

وی، نوزدهمین نمایشگاه کتاب مازندران را خوب ارزیابی کرد و در رابطه با میزان مطالعه روزانه خود گفت: سعی می کنم فرصتی را بیهوده از دست ندهم.

معلمی افزود: اگر مراجعات مومنان و پاسخگویی به سئوالات شرعی و اجتماعی نباشد، سعی می کنم فرصت را برای مطالعه صرف کنم.

چاپ 151 هزار جلد کتاب توسط ناشران مازنی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم گفت: 10 هزارعنوان کتاب با عناوین مختلف درغرفه های این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی اظهار داشت: 151 هزار و 800 جلد کتاب توسط ناشران بومی استان درسالجاری به چاپ رسیده است.

وی، غرفه نقاشی کودکان،غرفه نماز، غرفه بیداری اسلامی، کارگروه آموزشی کتاب، معرفی کتاب فرهنگ مازنی را از برنامه های جنبی نمایشگاه بزرگ کتاب استان ذکر کرد.

نوزدهمین نمایشگاه کتاب مازندران با حضور بیش از 30 ناشر استانی و 108 نماینده ناشران کشوری با ارائه بیش از 10 هزار عنوان کتاب از امروز تا 29 آبانماه در مجتمع فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران دایر است.

