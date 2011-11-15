55 میلیون متر مکعب آب از سد میناب برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زیرراهی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در این مدت نیز 46 میلیون متر مکعب آب به آبیاری اراضی کشاورزی شهرستان میناب اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: سد استقلال میناب 10هزار هکتار از اراضی کشاورزی میناب را آبیاری می کند که پنج هزار هکتار آن مربوط به کشت محصولات باغی و پنج هزار هکتار آن نیز مربوط به کشت صیفی جات است.

زیرراهی بیان داشت: ظرفیت سد میناب 250 میلیون متر مکعب است که در سال آبی گذشته 189 میلیون متر مکعب آب به مخزن این سد وارد شده که در حال حاضر 133 میلیون متر مکعب حجم فعلی این سد را تشکیل می دهد.

برداشت 36 میلیون متر مکعب آب از سد جگین برای مصارف کشاورزی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: در سال آبی گذشته 36 میلیون متر مکعب آب برای مصارف کشاورزی از سد جگین برداشت شد.

زیرراهی افزود: آب سد جگین حدود دو هزار هکتار از اراضی پایین دست خود را آبیاری می کند که یک هزارو 600 هکتار آن از نوع کشت صیفی و 400 هکتار آن باغی است.

وی اضافه کرد: در سال آبی گذشته حجم ورودی آب به این سد 61 میلیون متر مکعب بود.

زیرارهی با اشاره به اینکه ظرفیت سد جگین 300میلیون متر مکعب است گفت: در حال حاضر 237 میلیون متر مکعب آب در دریاچه سد وجود دارد.

سال آبی از ابتدای مهرماه آغاز می شود و تا پایان شهریور ماه سال آینده ادامه دارد.