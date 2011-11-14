نتیجه نشست بروکسل درباره ایران/ اروپائی ها از آمریکا پیروی نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت هسته ای ایران موضوع داغ نشست امروز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل بود.

در مذاکرات انجام گرفته طی این نشست با وجود تلاش برخی وزیران اروپایی از جمله "اوری روزنتهال" وزیر خارجه هلند برای دفاع از مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی در مورد برنامه هسته ای ایران، اکثریت شرکت کنندگان مخالفت خود را با این مواضع اعلام کردند.

از جمله مخالفان ایده اقدام نظامی علیه ایران "گیدو وستروله" وزیر خارجه آلمان بود که آن را غیرسازنده خواند و در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد.

"ژان اسلبورن" وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز از مخالفان جدی اقدام نظامی بود که مورد حمایت گروههای تندرو آمریکایی و اسرائیلی است. وی در این رابطه گفت غرب با این کار به هدف خود نمی رسد و پیامدهایی دارد که در نهایت به تقویت ایران می انجامد.

از سوی دیگر "آلن ژوپه" وزیر خارجه فرانسه خواستار اقدام قاطع اروپا در قبال ایران و اتخاذ تصمیمی برای تشدید تحریمها علیه این کشور شد. وی در توجیه پیشنهاد خود مدعی شد که این کار می تواند مانع اقدام متقابل ایران شود. در این میان وزیر خارجه هلند جزو معدود کسانی بود که همسو با سیاستهای رژیم صهیونیستی و گروههای تندرو جمهوریخواه در آمریکا خواستار در دستور کار قرار گرفتن گزینه نظامی در مورد ایران بود.

در ادامه نشست امروز و در حالی که نحوه واکنش اتحادیه اروپا در برابر ایران به صف آرایی وزیران اروپایی منجر شده بود، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در تلاش برای همسو کردن آرای اعضا تاکید کرد: ما باید روشن کنیم که آنچه رخ داده قابل قبول نیست.

وی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست موضع واحدی در مورد ایران اتخاذ کنند. ای در حالی است که با گسترش اختلاف نظر در میان وزیران خارجه اروپا، دستیابی به تصمیمی واحد در این مورد دست کم در نشست امروز بعید به نظر می رسد.