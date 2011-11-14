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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

رحیمی تاکید کرد:

ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش‌ حقوقی دستگاه‌های اجرایی

ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بخش‌ حقوقی دستگاه‌های اجرایی

معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: لازم است لوایح، قراردادها، آیین‌نامه‌ها و مصوبات به هنگام تنظیم، به تایید مسوولین حقوقی دستگاه‌ها برسد تا احتمال وجود ایرادات و خطاها در زمان تصویب به حداقل ممکن برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمدرضا رحیمی ظهر امروز دوشنبه در اجلاس شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با تبریک عید سعید غدیر و قدردانی از دست‌اندرکاران بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: اگر ترتیبی اتخاذ شود که نهایی شدن مصوبات، قراردادها و لوایح موکول به تایید بخش حقوقی هر دستگاه شود، قطعا شاهد رفع برخی ایرادات و نقائص فنی که امروز شاهد آن هستیم خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور حضور معاونین و کارکنان بخش حقوقی دستگاه‌های اجرایی را سرمایه‌ای گرانبها برای دستگاه‌ها دانست و افزود: مسوولین هر دستگاه باید اهمیت بیشتری برای بخش حقوقی خود قائل شده و زمینه را برای حضور و فعالیت گسترده‌تر آنها فراهم کنند.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه امروز بازار اتهام و شایعات علیه دولت و دستگاه‌های اجرایی داغ است، یکی از وظایف بخش حقوقی دستگاه‌ها را پاسخگویی به این اتهامات و شبهات عنوان کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی امروز مظلوم واقع شده و اتهامات و شایعات فراوانی در خصوص آنها منتشر می شود که در این میان مسوولین حقوقی هر دستگاه باید با پاسخ صحیح و مستدل این شبهات را رفع نمایند.

وی همچنین از انجام برنامه‌ریزی‌ها برای استفاده گسترده تر از ظرفیت‌های بخش حقوقی دستگاه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تلاش خواهیم کرد شرایط فعالیت بیشتر دست‌اندرکاران حقوقی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنیم، بطوری‌ که منافع آنها نیز تامین شده و موانع و مشکلاتشان برطرف شود.

 
 
کد مطلب 1460278

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