کودکان البرزی به پیشواز غدیر رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، جشن غدیر با حضور مدیر کل و اعضا کانون در محل آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری در کرج برگزار شد.

صفی الله رمضانخانی در حاشیه این آیین به خبرنگار مهر، گفت: کانون پرورش فکری استان البرز به منظور آشناسازی کودکان و نوجوانان با فلسفه غدیر و نهادینه کردن فرهنگ غدیر اقدام به برگزاری این جشن کرد.

وی افزود: با تو.جه به اینکه دشمنان امروز درصدد ریشه کنی فرهنگ دینی مردم هستند، اجرای این فعالیتهای زیربنایی می تواند یکی از راههای مقابله با حربه های دشمنان باشد.

اجرای فعالیتهایی همچون قصه گویی، شعر خوانی، اجرای سرود، مسابقه و سرگرمی و نمایش فیلم از ویژه برنامه های جشن غدیر بود.

همچنین در بخشی دیگر از مراسم، واقعه غدیر برای کودکان و نوجوانان تشریح شد.