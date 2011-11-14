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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۷

گرجی اعلام کرد:

نمایشگاه کتاب کودک در 7 روستای بزرگ ساری برگزار می شود

نمایشگاه کتاب کودک در 7 روستای بزرگ ساری برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری مازندران گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در هفت روستای بزرگ ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری نمایشگاه کتاب سیار در هفت روستای بزگ ساری خبر داد و افزود: با توجه به ارزش و اهمیت کتاب و مطالعه بخصوص در قشر کودک ونوجوان، ضرورت آشنایی این گروه سنی با فرهنگ مطالعه امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده که  باید در این خصوص اقدام جدی صورت گیرد.

وی افزود: با برنامه ریزی های انجام شده در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به روستاهای استان در این هفته، واحد سیار روستایی تا هفت  روز در هفت روستاهای بزرگ ساری اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان می کند.

گرجی در خصوص اسامی روستاها و چگونگی انجام این فعالیت افزود: پس از ارائه اسامی روستاها که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری معین خواهد شد و با هماهنگی که از سوی بخشداران ساری با دهیاریها صورت می گیرد، واحد سیار روستایی کانون جهت برپایی نمایشگاه هفته کتاب به این مناطق اعزام خواهد شد.

مسئول کانون پرورش فکری مازندران با استقبال از اینگونه طرحها افزود: بخش مهمی  از گروه سنی کودک ونوجوان در روستاهای استان زندگی می کنند که ممکن است از  برخی از امکانات موجود در میان همسالان شهری خود محروم هستند.

وی از واحد سیار روستایی در کانون به عنوان یکی از واحد هایی که به صورت غیر ثابت  در روستاهای استان، خدمات خاص کودک و نوجوان را ارائه می کند یاد کرد و افزود: در این هفته برنامه های صورت گرفته در این واحد گسترده تر خواهد شد و امید است در آینده ای نزدیک شاهد گسترش این واحد در کل استان باشیم.

کد مطلب 1460281

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