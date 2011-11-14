برگزاری مسابقه کتابخوانی غدیر در رباط کریم

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با هدف گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی و دهه ولایت (اعیاد قربان و غدیر) و به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و آشنایی جوانان و نوجوانان با سخنان گهر بار و سیره عملی حضرت علی (ع) برگزار می‌شود.

سئوالات این مسابقه برگرفته از نهج البلاغه است و عموم علاقمندان می‌ توانند از ۲۲ تا ۲۸ آبان سال جاری جهت تهیه سئوالات و پاسخنامه به سایت ershhadrobatkarim. ir یا دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد به نشانی رباط کریم، روبروی شهرداری، طبقه فوقانی مسجد امام حسن مجتبی (ع) مراجعه یاجهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۴۲۳۵۴۰۰- ۴۲۲۲۶۰۰و ۴۲۳۹۸۵۰ تماس گیرند.

به قید قرعه جوائز نفیسی به برگزیدگان اهداء می شود.