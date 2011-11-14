نخستین دانشجویان دانشگاه آیت الله بروجردی فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده سابق مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ظهر دوشنبه در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آیت الله بروجردی اظهار داشت: شاکله نظام جمهوری اسلامی ایران به گونه ای است که امروز شاهد تاثیر گذاری آن بر دیگر کشورها و بیداری اسلامی در منطقه هستیم.

سید محسن یحیوی در ادامه سخنان خود به روند ایجاد دانشگاه آیت الله بروجردی اشاره کرد و افزود: ادامه داد: دانشگاه آیت الله بروجردی در ارزیابی وزارت علوم و فن آوری از دانشگاههایی که سابقه چندین ساله در کشور دارند برتر است و این حاصل تلاش ریاست دانشگاه و مجموعه همکاران در این واحد دانشگاهی است.

وی بیان داشت: دانشگاه دولتی یکی از خواسته های مردم بروجرد بوده است که با پیگیریهای لازم از سوی نمایندگان بروجرد این امر محقق شد.

نماینده سابق مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دانشجویان این واحد چه در عملکرد و چه در وظایفی که در آینده در کشور به آنها محول می شود باید همواره حافظ نام آیت الله بروجردی باشند.

بنابر این گزارش در این مراسم که به مناسبت فارغ التحصیلی اولین دانشجویان این دانشگاه برگزار شد 85 نفر از دانشجویان اولین دوره کارشناسی دانشگاه آیت الله بروجردی حضور یافته بودند که به رسم یادبود هدایایی به آنها اهداء شد.