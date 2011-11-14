تغییر محتویات کتب درسی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی کاظمی ظهر دوشنبه در گردهمایی دبیران کتاب پیام های آسمان ویژه مقطع راهنمایی استان که در سالن تربیت قم برگزار شد، اظهار داشت: تغییر محتویات کتب درسی یک ضرورت است و این امر نشان از ناکارآمدی کتاب قدیمی نیست.



وی با اشاره به اینکه کتاب درس دینی بعد از 29 سال تدریس در مدارس سرانجام تغییر یافت، ابراز داشت: اجرای آزمایشی تدریس کتاب جدید التألیف در هر پایه مقطع راهنمایی سه سال به طول انجامیده است.



وی ادامه داد: سازماندهی کتاب جدید التالیف بر اساس نظرات دبیران این درس صورت گرفته است به عنوان مثال کتاب مقطع اول راهنمایی در طرح آزمایشی 40 درصد تغییر کرده است.



مسائل اعتقادی باید در کتب دینی دانش آموزان بازگو شود



مولف کتاب جدید التالیف پیام‌های آسمان(دینی) با تاکید بر اینکه مسائل دینی باید در کتب دینی دانش آموزان مقطع راهنمایی بازگو شود، اضافه کرد: باید این امر مورد توجه جدی قرار گیرد و نمی توان نسبت به این موضوع مهم بی تفاوت بود.



وی افزود: در کتاب دینی گذشته دانش آموز راهنمایی در طول سه سال تحصیل خود متوجه می شد که خداوند باید وجود داشته باشد و این کتاب سعی در اثبات خداوند داشت در صورتی که وجود خداوند در ذهن دانش آموزان به صورت فطری اثبات شده است و این امر در اثر تربیت خانوادگی و آموزش های غیر مستقیم در طول زندگی دانش آموزان ایجاد می شود.



کاظمی گفت: زمانی که دانش آموز وجود خداوند را پذیرفته است دیگر چه لزومی دارد که تمام درس های کتاب دینی را متمرکز بر اثبات وجود خدا کنیم.



وی اظهار داشت: در رویکرد جدید کتاب جدید التالیف خداشناسی استدلالی برهانی به دانش افزایی و توصیف بیشتر برای دانش آموز تبدیل شده است.



اثبات اصول دین باید در دوره دبیرستان اجرا شود



مولف کتاب جدید التالیف پیام‌های آسمان با اشاره به اینکه اصول دین تقلیدی نیست بلکه استدلالی است، اضافه کرد: زمان استدلال، برهان و اثبات اصول دین در سن 12 سالگی یا دوره راهنمایی نیست بلکه این کار در دوره دبیرستان باید اجرا شود.



وی با بیان اینکه یک سوم معارف دینی به موضوع احکام پرداخته شده است، افزود: دانش آموزان در بیرون از مدرسه و آموزش و پرورش احکام را یاد نمی‌گیرند و در جامعه کسی متولی آموزش احکام نیست بنابراین این امر در آموزش و پرورش باید به خوبی اجرا شود.



کاظمی ادامه داد: دانش آموز بسیاری هستند که دین و احکام را می‌دانند ولی متأسفانه به آن عمل نمی‌کند بنابراین در کتاب جدید التالیف به دو مبحث ایجاد انگیزه و اجرای احکام پرداخته شده است.



شیوه تدریس فعال تنها روش خروج کتب دینی از مهجوریت است



وی با اشاره به اینکه تمام درس های احکام کتاب جدید التالیف در دو جلسه قابل تدریس است، گفت: تنها روش و شیوه تدریسی که می‌تواند کتب دینی را از مهجوریت درآورد، شیوه تدریس فعال است.



مولف کتاب جدید التالیف پیام‌های آسمان تصریح کرد: اولین گام برای پیاده سازی تدریس فعال در کلاس، گروه بندی دانش آموزان است و سپس طرح مناسب اهداف درسی توسط معلم و همچنین دانش آموز محوری در کلاس درس به مدت 20 دقیقه است.

