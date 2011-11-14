جشن ازدواج 30 زوج دانشجوی دانشگاه باقر العلوم(ع) در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر امور فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ظهر دوشنبه در مراسم ازدواج 30 زوج دانشجوی دانشگاه باقرالعلوم(ع) که در سالن اجتماعات این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به ضرورت ازدواج در اسلام، اظهار داشت: اسلام دین جامعی است و به همه ابعاد زندگی توجه کرده است و به امر ازدواج نیز تاکیدات فراوانی داشته است.



حجت الاسلام خسرو تقدسی نیا با اشاره به برخی از آیات قرآن کریم در خصوص ازدواج افزود: دین اسلام وظایفی را برای همسران معین کرده است که سبب پایداری زندگی می‌شود.



وی آموزش مسائل دینی به فرزندان را از رهنمودهای قرآن دانست و اضافه کرد: والدین باید در آموزش مسائل دینی به فرزندان خود اهتمام و توجه کافی داشته باشند.



گفتنی است این مراسم با حضور خانواده عروس و دامادها و همچنین جمعی از دانشجویان و استادان دانشگاه باقرالعلوم(ع) برگزار شد.

