عرضه محصولات فرهنگی و صنایع دستی در نمایشگاه یادگار ماندگار

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه کتاب استان البرزکه همزمان با نوزدهمین دوره هفته کتاب در کاروانسرای شاه عباسی کرج برگزار می شود، علاوه برحضوربیش از 60 ناشر و ارائه دو هزار عنوان کتاب، محصولات فرهنگی از قبیل نرم افزارهای آموزشی، بازیهای فکری و سرگرمیهای علمی عرضه می شود.

ارائه آثارهنری و صنایع دستی در قالب خوشنویسی، سفالگری، چاپ عکس بر روی تخم شترمرغ و زیورآلات تزئینی از فعالیت های بخش جنبی نمایشگاه است.

برگزاری نشست های ادبی، شب شعرو شاهنامه خوانی از دیگر فعالیت های انجام شده در نمایشگاه است.

فضای تاریخی و باستانی کاروانسرای شاه عباسی کرج در کنار ارائه کتاب و محصولات فرهنگی تلفیقی زیبا از میراث کهن و فرهنگ نوین برای بازدیدکننده ها به وجود آورده است.