به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد رضا مهدوی کنی امروز دو شنبه در مراسم عمامه گذاری 3 تن از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع)گفت: به همه دوستان انقلاب و به همه کسانی که می گویند انقلابی هستیم از جمله اصولگرایان نصیحت می کنم اصول واقعی را که مبنای این انقلاب بوده است باید حفظ کرد.



وی معنی اصولگرایی را متفاوت از مفهوم غربی آن که به معنای آدم های متعصب و خشک دانست و گفت: اختلاف سلیقه و اختلاف نظر طبیعی است.

آیت الله مهدوی کنی افزود: ما اصولگرایان که انقلاب، قانون اساسی، رهبری و امام را قبول داریم ممکن است در کیفیت انتخاب افراد اختلاف نظر داشته باشیم اما باید با هم باشیم.

وی با بیان اینکه همه دوستانی را که به اسامی مختلف در مقابل گروه 7+8 قرار دارند قبول داریم به شوخی گفت : اگر شما ما را قبول ندارید بی خود قبول ندارید.

رئیس مجلس خبرگان رهبری با اعلام اینکه برخی از اختلافات را می توان با گفتگو رفع کرد تصریح کرد: این جدایی ها در این مقطع حتی اگر از روی حسن نیت هم باشد خوب نیست و دشمن سوء استفاده می کند.

دبیر کل جامعه روحانیت مبارز افزود: از علما، مجلسی ها، غیر مجلسی ها و همه دوستان دعوت می کنم با هم باشیم چرا که جدایی سبب می شود عده ای از این آب گل آلود سوء استفاده کنند.

آیت الله مهدوی کنی گفت : اشکالات اندک همواره وجود داشته است ولی این اشکال ها نباید موجب شود که اصل نظام را زیر سوال ببریم.

وی افزود: اگر اصل نظام از بین برود فروعات آن هم از بین می رود لذا باید نظام را حفظ کنیم و زیر پرچم آن بکوشیم تا اشکالات را رفع کنیم.

گفتنی است در این مراسم شیخ حسن عموده از سوریه و دو تن از دانشجویان ایرانی به نام های فرزانه و نجف آبادی در مسجد دانشگاه امام صادق بدست آیت الله مهدوی کنی معمم شدند.

