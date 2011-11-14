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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۲:۴۵

با حضور وزیر ارتباطات؛

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی گشایش یافت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی گشایش یافت

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی – ایران تله کام 2011 – با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، در نمایشگاه تله کام امسال 170 شرکت و واحد تولیدی داخلی و 38 شرکت خارجی از 11 کشور جهان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ارتباطات ، مخابرات و فناوری اطلاع رسانی در معرض دید کارشناسان و علاقه مندان قرار می دهند.

نمایشگاه ایران تله کام 2011 در سالن های 6 و 7 ، 11-10 ، 13-12 ، 15-14 ، 25 آ ، 27 و فضای باز مربوطه برگزار می شود و گروه شرکتهای مخابرات ایران ، اپراتور ایرانسل ، شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی فعال در این حوزه در نمایشگاه امسال حضور داشته و به ارائه سرویس ها و دستاوردهای خود می پردازند.
 
رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونین این وزارتخانه و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه از آخرین دستاوردها و خدمات قابل ارائه شرکتهای حاضر در این نمایشگاه دیدن کردند.
 
ایران تله کام 2011 از فردا سه شنبه 24 آبان ماه تا جمعه 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 16 پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه مندان خواهد بود.
کد مطلب 1460310

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