دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر ، در نمایشگاه تله کام امسال 170 شرکت و واحد تولیدی داخلی و 38 شرکت خارجی از 11 کشور جهان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ارتباطات ، مخابرات و فناوری اطلاع رسانی در معرض دید کارشناسان و علاقه مندان قرار می دهند.

نمایشگاه ایران تله کام 2011 در سالن های 6 و 7 ، 11-10 ، 13-12 ، 15-14 ، 25 آ ، 27 و فضای باز مربوطه برگزار می شود و گروه شرکتهای مخابرات ایران ، اپراتور ایرانسل ، شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی فعال در این حوزه در نمایشگاه امسال حضور داشته و به ارائه سرویس ها و دستاوردهای خود می پردازند.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونین این وزارتخانه و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه از آخرین دستاوردها و خدمات قابل ارائه شرکتهای حاضر در این نمایشگاه دیدن کردند.

ایران تله کام 2011 از فردا سه شنبه 24 آبان ماه تا جمعه 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 16 پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه مندان خواهد بود.