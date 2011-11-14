مدیریت نوین شهری نیازمند منابع درآمدی پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل خمسه عصر دوشنبه در جلسه با شهردار، رییس شورای شهر و کارشناسان و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری بویین زهرا اظهارداشت: به دلیل عدم توجه کافی و ایجاد منابع درآمدی پایدار توسط شهرداری ها اقدامات و کارهای صورت گرفته هنوز درحد مطلوب و انتظار نیست و رشد و توسعه یافتگی پایدار شکل نگرفته که این یک ایراد جدی است.



وی افزود: با توجه به این که درآمد اصلی شهرداری ها بیشتر از محل صدور پروانه و عوارض حاصل می شود بایستی با اقدامات کارشناسی و زمینه سازی مناسب، رشد بودجه و به دنبال آن توسعه فعالیت های عمرانی فراهم شود.



معاون اداره کل بازرسی استان قزوین یادآورشی: تدوین سند جامع چشم انداز شهری با الهام از اسناد فرادستی و به صورت مطابق، یک سو و هماهنگ باید در اولویت برنامه ها و در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد.

وی با بیان این که مدیریت مبتنی بر برنامه ریزی صحیح و از پیش تعین شده از اعمال سلیقه های شخصی و غیر اصولی در حوزه مدیریت شهری جلوگیری می کند گفت: طرح جامع به عنوان زیربنای برنامه ریزی های شهری الگوی کارآمدی است که می تواند پاسخگوی نیازهای شهری و شهروندان باشد.



خمسه همچنین با انتقاد از برخی ساخت و سازهای غیرمجاز در استان و حاشیه شهرها گفت: آسیب شناسی علل انجام این نوع تخلفات بسیار ضروری است و شهرداری ها موظفند با اعمال قانون و برخورد قاطع با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز مانع توسعه بی رویه شهر و ایجاد بی نظمی در چهره شهری شوند.



این مسئول با اشاره به موضوع نازک کاری در شهرداری ها و اهمیت توجه به جزئیات کارها اضافه کرد: انجام پروژه های بزرگ و پرهزینه در سطح شهر نباید موجب شود که نکات جزیی و به ظاهر کم اهمیت ولی مهم مورد فراموش شود.



معاون اداره کل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش یادآورشد: بدنه تخصصی و کارشناسی قوی، شناخت واقعی از شهر و توانمندی های موجود، همفکری، مشارکت و پیگیری امور و بهره گیری از امکانات و دسترسی های لازم برای رسیدن به منابع درآمدی پایدار از مهمترین عوامل موفقیت شهرداری ها و تحول در شهر محسوب می شود.

وی تصریح کرد: وجود نیروهای مستعد در شهرداری ها فرصتی است که باید زمینه استفاده بهینه و صحیح از این ظرفیت با اصلاح ساختار و تناسب نیروی انسانی با حوزه کاری فراهم شود تا سطح کیفی کارها افزایش یافته و رضایت و آرامش و نشاط مردم فراهم شود.



این مسئول با تأکید بر احترام به قانون و رعایت قوانین و مقررات از سوی دستگاهها گفت: نیروهای شرکتی و قراردادی شهرداری ها طبق قانون نمی توانند به صورت مأمور در سایر دستگاههای اجرایی به کار گرفته شوند.



خمسه درخصوص جایگاه قانونی، وظایف و اهداف سازمان بازرسی کل کشور هم توضیحاتی ارایه کرد و افزود: بازرسی تلاش می کند تا دستگاه نظارتی و مردم احساس کنند که نظارت در جامعه نهادینه شده و همگانی است.



وی در پایان اعلام کرد: سازمان بازرسی از مدیران خوش ذوق و توانمند حوزه شهری که توجه ویژه ای به رعایت قوانین و مقررات دارند حمایت جدی می کند.