کمیته امداد در حمایت از دانشجویان مستعد نیازمند موفق بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم عصر دوشنبه جمعی از دانش آموزان و دانشجویان نخبه خانواده بزرگ کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: کمیته امداد توانسته در تامین نیاز محرومان و رفع فقر از جامعه نقش مهمی ایفا کند و این کار به دولت نیز کمک کرده است.

وی افزود: باید قدردان خدمات این نهاد انقلابی باشیم و خود ما نیز کارهای خیر و خداپسند و کمک به نیازمندان را فراموش نکنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: برخورد اسلامی توام با عطوفت کارکنان کمیته امداد باید شاخص باشد تا نیازمندان با روی گشاده نزد شما بیایند و مشکلاتشان را مطرح کنند و این نهاد را مامن خود بدانند.

امام جمعه قزوین ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای کمیته امداد استان در حمایت تحصیلی از دانشجویان یادآورشد: خوشبختانه در خانواده بزرگ امداد دانش آموزان و دانشجویان نخبه متعددی هستند که هریک از آنها می توانند برای ساختن ایرانی آباد در جامعه نقش آفرین شوند.

آیت الله باریک بین غدیر خم را از اعیاد بزرگ مسلمین دانست و بیان کرد: غدیرخم عید ولایت و امامت است و باید بدانیم با پشتیبانی از این اصل دینی می توانیم کشتی انقلاب را به سلامت از همه سختی ها عبور دهیم.

در ابتدای این دیدار هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین گزارشی از فعالیت های انجام شده ارائه کرد.