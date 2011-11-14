نخستین نمایشگاه تخصصی چاپ و تبلیغات البرز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه اولین نمایشگاه تخصصی چاپ، نشر، تبلیغات، بسته بندی و لوازم اداری در استان البرز با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد کرج و جمعی از مسئولان در موسسه گلستان گلشهر کرج آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه برای اولین بار در کرج با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز، اداره ارشاد شهرستان کرج و مشارکت شرکت آروین سبز آتیه برگزار شد.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت 2000 متر مربع و با 50 غرفه در قالب نمایش و عرضه محصولات حوزه چاپ و تبلیغات، بسته بندی و لوازم اداری آغاز به کار کرد.

نکته قابل توجه اینکه شرکت کنندگان اولین نمایشگاه چاپ و تبلیغات البرز همگی از بومیان استان هستند.

نخستین نمایشگاه تخصصی چاپ، نشر، تبلیغات، بسته بندی و لوازم اداری البرز از امروز دوشنبه به مدت پنج روز دایر است.

علاقه مندان می توانند تا 27 آبان ماه همه روزه از ساعت 10 صبح تا 18 برای آشنایی با پیشرفتهای این حوزه از نمایشگاه دیدن کنند.

موسسه گلستان گلشهر کرج در میدان امام خمینی (ره) در سه راه رجایی شهر واقع است.