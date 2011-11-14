به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی‌نژاد عصر امروز دوشنبه در دیدار مدیران مرکز آمار ایران با قدردانی از تلاش همه کسانی که با عشق و علاقه دست‌اندرکار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 بودند، اهمیت و تاثیر اطلاعات و آمار را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: برای ملت ایران که به دنبال اجرای عدالت و رسیدن به قله‌های پیشرفت است، در دسترس بودن آمار و اطلاعات دقیق فرد فرد جمعیت، همه استعدادها و جای جای کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.



رئیس‌جمهور بر ضرورت وجود پایگاه آماری مستقل، متمرکز و جامع در کشور تاکید کرد و گفت: این پایگاه آماری باید بگونه ای باشد که به همه نیازهای کشور پاسخ دهد و حتی‌الامکان باید به روز باشد تا دستگاه‌ها و مراکز گوناگون تصمیم‌گیری بتوانند اطلاعات خود را از آن دریافت کند و مرکز آمار ایران مسئولیت اصلی را در این خصوص دارد.



احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: نقطه نهایی تمامی تلاش‌ها در حوزه آمار و اطلاعات رسیدن به جایگاهی است که همه اطلاعاتی که در کشور تولید شده و در زندگی و برنامه‌ریزی اجتماعی مؤثر است، جمع‌آوری و پردازش شده و در اختیار سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری کشور قرار بگیرد.



وی افزود: باید به جایی برسیم که تمام مراکز دولتی به صورت روزانه به آخرین آمار و اطلاعات اقتصادی و جمعیتی کشور متصل باشند و تحلیل‌های عالمانه‌ای را برای تصمیم‌گیری‌های خود از این آمار دریافت کنند.



احمدی‌نژاد با اظهار امیدواری از اینکه سرشماری بعدی سال 95 از حالت فعلی خارج شده و کشور به مرحله بالاتری از دریافت اطلاعات و پردازش آن منتقل شود، اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف در اولین گام باید تمام پایگاه‌های اطلاعاتی کشور به مرکز آمار ایران متصل شود.



رئیس‌جمهور اضافه کرد: باید به جایی برسیم که هر کس چه برای فعالیت‌ در سطح آکادمیک و چه برای برنامه‌ریزی‌های اجرایی، بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از مرکز آمار دریافت کند.



احمدی‌نژاد تصریح کرد: مرکز آمار ایران باید به لحاظ اعتماد و صحت اطلاعات به جایی برسد که حرف آخر را در خصوص آمار و اطلاعات کشور بزند.



وی همچنین بر پردازش دقیق و درست آمار اخذ شده و انتشار منظم آن تاکید کرد و گفت: انتشار آمار باید به اهداف برنامه‌ریزی کشور معطوف باشد.



رئیس‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با تبریک عید غدیر به ملت ایران و جامعه بشری اظهار داشت: عید غدیر عصاره و حاصل رسالت همه انبیاء و عید بشریت و تمام پیامبران الهی است.



وی افزود: غدیر در حقیقت چراغ و مسیر راهنمای رسیدن انسان‌ها به سعادت و حیات طیبه در این دنیا و قله‌های کمال معنوی در زندگی جاوید است.



در ابتدای این دیدار رئیس مرکز آمار ایران ضمن ارائه گزارشی از روند سرشماری نفوس و مسکن از حمایت مجموعه اجرایی کشور از این اقدام ملی قدردانی کرد و از تلاش برای یارانه‌ای کردن دریافت آمار و اطلاعات در مراحل بعدی خبر داد.