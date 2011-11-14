بانک ژن منطقه خلیج فارس و دریای عمان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز بانک ژن منطقه خلیج فارس و دریای عمان عصر دوشنبه با حضور محمدجواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور و ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان افتتاح شد.

این بانک ژن با عتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال با زیربنای 500 مترمربع طی مدت سه سال ساخته شد.

در این بانک، ژن گونه های مختلف گیاهی و جانوری منطقه خلیج فارس و دریای عمان نگه داری می شود و همچنین در این مرکز تحقیقات و آزمایشهای مختلفی بر روی ژن گونه های گیاهی و جانوری انجام می شود.

مجید وفادار مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان در مراسم افتتاح این بانک ژن، اظهار داشت: حفظ تنوع زیستی یکی از وظایف اصلی سازمان محیط زیست که به همین منظور باید از ژن گونه های طبیعی نگه داری کرد.

وی با اشاره به نابودی بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری در سال، عنوان کرد: بانک ژن موظف است با جمع آوری ژنها، بافتها و سلولهای گونه های مختلف، برای حفظ تنوع زیستی از آنها نگه داری کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه این مراسم احداث بانک ژن را کاری بسیار ارزشمند دانست و افزود: این بانک یک پشتوانه محکم برای کارهای پژوهشی و علمی محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود تجهیزات پیشرفته در این بانک ژن، بیان داشت: این پژوهشگاه باید تمامی منطقه خلیج فارس و دریای عمان و استانهای جنوبی کشور را تحت پوشش قرار دهد.