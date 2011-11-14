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۲۴ آبان ۱۳۹۰، ۰:۵۲

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: خانواده از ارکان اساسی جامعه و محل رشد و بالندگی آینده‌سازانی است که می بایست برای تربیت آنها جوانب مختلف را در نظر داشت، توجه به آرامش و راحتی اعضای خانواده علاوه بر اینکه عامل رضایت خاطر است، زمینه را برای زندگی سرشار از محبت فراهم می‌کند.

آیه روز:

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّی آتِیکُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى .

هنگامى که آتشى دید پس به خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشى دیدم امید که پاره‏اى از آن براى شما بیاورم یا در پرتو آتش راه [خود را باز] یابم.

سوره طه، آیه 10

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص)

مَن أَدخَلَ عَلى أَهلِ بَیتِهِ سُرُورا خَلَقَ اللّه مِن ذلِکَ السُّرُورِ خَلقا یَستَغفِرُ لَهُ إِلى یَومِ القیامَةِ.

هر کس خانواده اش را شاد کند، خداوند از آن شادى موجودى مى آفریند که تا روز قیامت براى او آمرزش بخواهد.

کنزالعمال، ج16، ص379، ح44995
 

کد مطلب 1460335

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