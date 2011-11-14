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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۳

عامل انتحاری پیش از اجرای عملیات تروریستی در کابل کشته شد

عامل انتحاری پیش از اجرای عملیات تروریستی در کابل کشته شد

نیروهای امنیتی افغان یک عامل انتحاری را پیش از انفجار بمب همراهش در محل برگزاری نشست لویی جرگه در کابل هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیدنی مورنینگ هرالد، تلاش یک عامل انتحاری برای حمله به محل برگزاری نشست لویی جرگه افغانستان ناکام ماند.

بر این اساس نیروهای امنیتی افغان در ساعات بعدازظهر امروز با مشاهده فرد مشکوکی که قصد ورود به محل برگزاری نشست مذکور را داشت، به سوی وی تیراندازی کرده و وی را کشتند.
 
به گفته مقامات افغان هر چند این تیراندازی به انفجار مواد همراه فرد انتحاری منجر شده، اما کسی در این انفجار آسیب ندیده است. این حمله در حالی طراحی شده بود که ژنرال "بسم الله محمدی" وزیر امور داخلی برای نظارت بر نحوه سازماندهی نشست آتی لویی جرگه به این منطقه رفته بود.
 
نشست بیش از 2 هزار تن از سران قبایل و مقامات افغان در حالی دو روز  دیگر در کابل آغاز به کار می کند که طالبان مدعی شده به جزئیات تدابیر امنیتی پلیس افغانستان برای برگزاری آن، دست یافته است. با این حال دولت افغانستان دستیابی شبه نظامیان به برنامه امنیتی را رد کرده و آن را یک توطئه خوانده است.
کد مطلب 1460345

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