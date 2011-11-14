خوشنویسان مازنی درگیر مسائل حاشیه ای نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی عصر دوشنبه در نشست هم اندیشی با خوشنویسان مازندران، از هنر خوشنویسی به عنوان هنری‌آمیخته با معنویت، فرهنگ و هنر یاد کرد.

وی افزود: احساس، ذوق و خلاقیت درونمایه هنر خوشنویسی و خوشنویسان همواره به مفاهیم متعالی در خلق آثارشان توجه داشتند.

ابراهیمی افزود: انجمن خوشنویسان نباید به مسایل حاشیه ای دچار شوند. هنرمندان این وادی انسانهای متواضعی هستند که می توانند از تشکیلات منسجم و هدفمندی برخودار باشند.

وی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران پیگیر رفع چالشها و حاشیه های انجمن های خوشنویسی در استان خواهد بود.

ابراهیمی تاکید کرد: دستگاه فرهنگی استان مطابق قانون به امور هنرمندان خوشنویسی رسیدگی خواهد کرد.

شاپور اسلامی، نماینده شورای عالی خوشنویسان ایران گفت: انجمن خوشنویسان ایران به مسائلی گرفتار شده که در سایه گفتگو و مهربانی رنگ خواهد باخت.

وی افزود: دوری و اختلافات بی سرانجام، انجمن را درگیر مباحثی می کند که ره آوردی برای رونق هنر خوشنویسی نخواهد داشت.

اسلامی افزود:‌ آنچه قانون در این زمینه تکلیف کرده، باید مورد رعایت همه هنرمندان و فعالان این عرصه قرار گیرد.

حجت الاسلام شفیعی از هنرمندان پیشکسوت خوشنویسی مازندران خواستار همدلی هنرمندان خوشنویسی در کشور شد و افزود: آموزش هنرجویان و جلب و جذب علاقمندان نیازمند همگرایی و وفاق جمعی است.