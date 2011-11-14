اجرای تعزیه باید دور از تجملات باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی عرب انصاری در دیدار صمیمی با رئیس حوزه هنری قم و جمعی از تعزیه خوانان استان از عاشورا به عنوان پدیده‌ای بزرگ یاد کرد و گفت: انتقال فرهنگ و درس بزرگ عاشورا به نسل‌های دیگر کاری بزرگ و رسالتی خطیر است.



وی ضمن تقدیر از فعالیت‌های حوزه هنری قم و زحمات تعزیه خوانان قمی، با اشاره به واقعه کربلا به درس های اخلاقی این حادثه عظیم پرداخت.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود اصلاح نسخه های تعزیه خوانی و اجرای تعزیه با محتوا گرفتن را در اجرای تعزیه ضروری دانست و بر حفظ و تداوم زنجیره وار تعزیه با وجود مشکلات زیاد تاکید کرد.



اجرای طرح " تعزیه در مدارس" در قم



در این دیدار ابتدا رئیس حوزه هنری قم نیز با ارج نهادن به زحمات گروه های مختلف تعزیه در استان و ارائه گزارشی از فعالیت های حوزه هنری قم در خصوص تعزیه و چاپ نسخ اصلاح شده تعزیه پرداخت.



وحید فرجی به اجرای طرح " تعزیه در مدارس " اشاره کرد و یکی از راه های ماندگاری گروه های تعزیه را بستر سازی مناسب میان دانش آموزان عنوان کرد.



امیر زینلی مسئول دفتر تعزیه حوزه هنری قم هم در ادامه به برخی از برنامه های اجرا شده توسط تعزیه خوانان در داخل و خارج حاضرین در جلسه نیز به بیان برخی از مشکلات و موانع موجود برای تمرین و اجرای تعزیه پرداختند.



یادآور می‌شود: اجرای مرثیه خوانی به وسیله یکی از میهمانان از حاشیه‌های این دیدار بود.

