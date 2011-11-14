تشریح برنامه دیدار رهبران حماس و فتح/ شایعه پراکنی صهیونیستها درباره مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی فلسطین گفت: اینکه برخی مرا مانع تحقق آشتی ملی می دانند صحیح نیست و از همه گروههای فلسطینی می خواهم که درباره نخست وزیر جدید به توافق برسند.

از سوی دیگر "احمد یوسف" مشاور وزیر خارجه دولت منتخب مردم فلسطین بیان کرد: رهبران فتح و حماس در نشست خود موضوع تشکیل دولت انتقالی، شکل این دولت، رئیس آن، زمان برگزاری انتخابات آینده و موضوع اصلاح سازمان آزادی بخش فلسطین را بررسی می کند.

خبر دیگر اینکه "ابو احمد" سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین وجود مبارزان خارجی در نوارغزه را رد کرد.

وی افزود: هسته های مقاومت درغزه را مردم این منطقه تشکیل می دهد و هیچ رزمنده ی خارجی وجود ندارد و شایعاتی که از سوی رسانه های رژیم صهیونیستی مطرح شده بی اساس است.

ابو احمد گفت: رژیم صهیونیستی با طرح این شایعه ها دو هدف را دنبال می کند؛ نخست این توان واقعی مقاومت را کشف کند و دیگر اینکه افکار عمومی را علیه مقاومت بسیج کند و حمله خود را به غزه را توجیه کند.

وی تصریح کرد: مقاومت حق دارد که در راستای تقویت بنیه دفاعی خود تلاش کند، اما هم اکنون رژیم صهیونیستی می کوشد که درباره توان مقاومت بزرگنمایی کند تا افکار عمومی را علیه مقاومت تحریک کند.

ابواحمد بیان کرد: رویارویی اخیر میان گردانهای قدس و رژیم صهیونیستی عمق شکنندگی جبهه داخلی این رژیم را به خوبی نشان داد، زیرا چند ساعت بیشتر نتوانست موشک باران را تحمل کند و از طریق واسطه ها درخواست آرامش کرد.