کمیته اطلاع‌ رسانی و تبلیغات انتخابات یزد تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالمجید قائم ‌محمدی روز دوشنبه در دومین جلسه کمیته اطلاع‌ رسانی و تبلیغات انتخابات استان یزد اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری مصوبات این جلسات، کمیته ‌ای فعال در انتخابات این دوره مجلس باشیم.

مشاور استاندار یزد با بیان اینکه پیشنهادات اعضای کمیته ارزشمند است، افزود: صرف ارائه پیشنهاد کافی نیست و لازم است راهکارهای اجرای پیشنهادات نیز ارائه شود.

قائم‌ محمدی با تاکید بر اینکه کارها باید در کمیته اطلاع‌ رسانی تقسیم شود، بیان داشت: حجم فعالیت در این کمیته بسیار بالاست و لازم است برای رسیدگی به همه امور و به اجرا درآوردن پیشنهادات مفید اعضا، کارگروه‌ های مختلفی در این کمیته تشیکل شود.

وی با تاکید بر پیگیری اجرای مصوبات هر جلسه این کمیته عنوان کرد: وظایف هر یک از اعضا در جلسات بعدی بر اساس تقسیم‌ بندی کارگروه‌ها مشخص می‌شود و لازم است برای انتخاباتی پرشور، هر یک از اعضا به وظایف خود به درستی عمل کنند.

قائم ‌محمدی با تاکید بر حساسیت کار کمیته اطلاع‌ رسانی انتخابات بیان کرد: کار تبلیغات و اطلاع‌ رسانی بیشترین تاثیر را در جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارد.

فعالیت کمیته اطلاع ‌رسانی در دبیرستانها و دانشگاه‌ ها، تقویت انگیزه مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای مشارکت در انتخابات، تعریف مشارکت حداکثری و تبیین جایگاه مجلس و اهمیت این نهاد در جامعه اسلامی، برپایی نمایشگاه ‌های آگاهی ابزاری، ارسال پیامک و بلوتوث و استفاده از ظرفیتهای انتخاباتی از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضای کمیته اطلاع‌ رسانی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

حدود 15 نفر از مسئولان روابط عمومی و نمایندگان ادارات و نهادهایی همچون دانشگاه، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، صدا و سیما، اداره توزیع برق، اداره ارشاد و سرپرستان چهار خبرگزاری رسمی کشور در استان یزد از جمله خبرگزاری مهر، اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌ رسانی ستاد انتخابات استان یزد هستند.