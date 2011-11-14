  1. استانها
  2. یزد
۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۱:۴۰

کمیته اطلاع‌ رسانی و تبلیغات انتخابات یزد تشکیل جلسه داد

کمیته اطلاع‌ رسانی و تبلیغات انتخابات یزد تشکیل جلسه داد

یزد - خبرگزاری مهر: دومین جلسه کمیته اطلاع ‌رسانی و تبلیغات نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی استان یزد امروز به ریاست رئیس روابط عمومی استانداری یزد تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالمجید قائم ‌محمدی روز دوشنبه در دومین جلسه کمیته اطلاع‌ رسانی و تبلیغات انتخابات استان یزد اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری مصوبات این جلسات، کمیته ‌ای فعال در انتخابات این دوره مجلس باشیم.

مشاور استاندار یزد با بیان اینکه پیشنهادات اعضای کمیته ارزشمند است، افزود: صرف ارائه پیشنهاد کافی نیست و لازم است راهکارهای اجرای پیشنهادات نیز ارائه شود.

قائم‌ محمدی با تاکید بر اینکه کارها باید در کمیته اطلاع‌ رسانی تقسیم شود، بیان داشت: حجم فعالیت در این کمیته بسیار بالاست و لازم است برای رسیدگی به همه امور و به اجرا درآوردن پیشنهادات مفید اعضا، کارگروه‌ های مختلفی در این کمیته تشیکل شود.

وی با تاکید بر پیگیری اجرای مصوبات هر جلسه این کمیته عنوان کرد: وظایف هر یک از اعضا در جلسات بعدی بر اساس تقسیم‌ بندی کارگروه‌ها مشخص می‌شود و لازم است برای انتخاباتی پرشور، هر یک از اعضا به وظایف خود به درستی عمل کنند.

قائم ‌محمدی با تاکید بر حساسیت کار کمیته اطلاع‌ رسانی انتخابات بیان کرد: کار تبلیغات و اطلاع‌ رسانی بیشترین تاثیر را در جذب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات دارد.

فعالیت کمیته اطلاع ‌رسانی در دبیرستانها و دانشگاه‌ ها، تقویت انگیزه مردم و ایجاد انگیزه در آنها برای مشارکت در انتخابات، تعریف مشارکت حداکثری و تبیین جایگاه مجلس و اهمیت این نهاد در جامعه اسلامی، برپایی نمایشگاه ‌های آگاهی ابزاری، ارسال پیامک و بلوتوث و استفاده از ظرفیتهای انتخاباتی از جمله پیشنهادات مطرح شده از سوی اعضای کمیته اطلاع‌ رسانی ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.

حدود 15 نفر از مسئولان روابط عمومی و نمایندگان ادارات و نهادهایی همچون دانشگاه، شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، صدا و سیما، اداره توزیع برق، اداره ارشاد و سرپرستان چهار خبرگزاری رسمی کشور در استان یزد از جمله خبرگزاری مهر، اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع‌ رسانی ستاد انتخابات استان یزد هستند.

کد مطلب 1460359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار