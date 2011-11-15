مجتبی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه 18 میلیارد تومان به شرکت بهره برداری مترو تا هفته آینده پرداخت می شود گفت: نامه پرداخت این مبلغ به سازمان هدفمندی یارانه ها ارسال شده است که امیدواریم تا هفته آینده پرداخت شود.

وی ادامه داد: سازمان هدفمندی یارانه ها بر اساس طرح توزیع سازمان شهرداریها و دهیاری ها و اولویت بندی مشخص شده این مبالغ را پرداخت می کند که تمامی نامه نگاری ها در این رابطه انجام شده است.

دبیر شورای عالی ترافیک با بیان اینکه در مرحله اول 75 میلیارد تومان به شهرداری ها پرداخت می شود گفت: از این میزان 18 میلیارد تومان به متروی تهران، یک میلیارد و 800 هزار تومان به حساب متروی مشهد و باقی اعتبارات بر اساس اولویت به حساب شهرداری های سراسر کشور واریز می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که پیش از این اعلام شده بود 65 میلیارد یارانه بلیت به حساب متروی تهران واریز می شود گفت: این مبلغ کل یارانه بلیت متروی تهران است و معمولا یارانه های بلیت مترو و اتوبوس در چهار قسط به فاصله 2 تا 3 ماه پرداخت و قسط آخر نیز در ابتدای سال آینده به حساب شهرداریها ریخته می شود.

شفیعی با اشاره به تاخیر در پرداخت یارانه های بلیت مترو و اتوبوس در سال جاری گفت: با توجه به تاخیر در ابلاغ بودجه کشور تاخیری چندانی در پرداخت یارانه ها نداشته ایم .

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش سهمیه آرم ورود به محدوده طرح ترافیک وجود دارد گفت: سال گذشته شهرداری در خواست 5 هزار آرم جدید داشت که شورای شهر تهران مخالف افزایش ظرفیت صدور آرم های طرح ترافیک بود که در نهایت مجوز صدور 2 هزار آرم داده شد و بعید است امسال افزایش ظرفیت داشته باشیم.



