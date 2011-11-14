نصب سیستم پایش آلودگی در صنایع غرب بندرعباس/ ثبت جهانی جنگل حرا

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده عصر دوشنبه در نشستی خبری در بندرعباس با اشاره به احداث کارخانه های صنعتی مختلف در هرمزگان، بیان داشت: خوشبختانه بسیاری در از کارخانه های فولاد، روی، سیمان و آلومینیوم که در هرمزگان در حال احداث هستند استانداردهای روز محیط زیست رعایت شده است و ما همانند اصفهان و یا خوزستان با مشکل بی توجهی به استانداردها در گذشته مواجه نیستیم.

وی با اشاره به احداث طرحهای عمرانی و گردشگری در منطقه درگهان جزیره قشم، عنوان کرد: فازهای یک و دو این طرحها پس از انجام مطالعات زیست محیطی انجام شد اما فاز سه بدون انجام مطالعات زیست محیطی آغاز شد که ما با خشک کردن دریا در این فاز مخافلت کردیم و در حال حاضر نیز سازمان منطقه آزاد قشم تعهداتی مبنی بر رفع نقایص قبلی را به سازمان محیط زیست داده است و عملیات فعلی این طرح با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست در حال انجام است. یکی از مهمترین تاکیدات ما در طرحهای درگهان رعایت حقوق مردم است و باید رضایت مردم به طور کامل جلب شود.

معاون رئیس جمهور در خصوص احداث 300 موج شکن در خلیج فارس گفت: دولت موافقت اصولی خود را با احداث این موج شکنهای صیادی اعلام کرده است که به علت اولویتی که در احداث آنها وجود داشت در حال حاضر مطالعات زیست محیطی این موج شکنها در 40 نقطه همزمان با اجرای طرحها در حال انجام است و هیچ اقدامی بدون مطالعات زیست محیطی انجام نخواهد شد.

محمدی زاده در ادامه به ثبت جهانی جنگلهای حرا به عنوان آثار طبیعی اشاره کرد و افزود: جنگلهای حرا در جزیره قشم در اولویت نخست ما برای ثبت جهانی به عنوان آثار طبیعی در سال 2012 قرار گرفته است که با ثبت جهانی جنگلهای حرا ژئوپارک قشم نیز در فهرست ژئوپارکهای دنیا باقی می ماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجمع کارخانه های صنعتی در غرب بندرعباس، تصریح کرد: الگوی سازمان حفاظت محیط زیست برای توسعه توجه به آمایش سرزمینی است و سند توسعه 31 استان کشور باید مطابق با سند ملی حفاظت محیط زیست کشور طراحی شود که در این سند بر آمایش سرزمینی در ایجاد کارخانه های صنعتی تاکید شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ادامه داد: در حال حاضر کارخانه های مختلف فولاد، آلومینیوم، روی و نیروگاه برق در غرب بندرعباس تراکمی را ایجاد کرده اند که عدم استفاده از سوختهای پاک در برخی از این کارخانه ها و پسابهای صنعتی آنها موجب آلایندگی هوا و محیط منطقه غرب بندرعباس شده است.

محمدی زاده با تاکید بر استفاده کارخانه های غرب بندرعباس از سوختهای پاک، اظهار داشت: این کارخانه ها موظف شدند تا از سوخت گاز استفاده کنند و همچنین سیستمهای پایش لحظه ای آلودگی در این کارخانه ها نصب خواهد شد.

وی اضافه کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید در تمامی کارخانه های صنعتی نرم افزارهای پایش لحظه ای آلودگی نصب شود که بر همین اساس نصب 150 سیستم پایش در کارخانه های صنعتی سراسر کشور در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور گفت: با اجرای طرح آمایش سرزمینی، استفاده از سوختهای پاک و راه اندازی سیستمهای پایش لحظه ای تمامی نگرانی ها در خصوص صنایع بندرعباس رفع خواهد شد.