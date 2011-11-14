به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا اظهار داشت: جنسیت یک مسئله جالب و جذاب است و قرآن هم در آیات خود و برای تبیین نظام احسن خلقت به آن اشاره کرده است.
وی اظهار داشت: در جامعه شناسی، روان شناسی و علوم تربیتی مسائل مختلفی درباره جنسیت مطرح شده است و این موضوع دارای مبانی دینی و فلسفی است که به برخی از این موضوعها در همایش "جنسیت از منظر دین و روان شناسی" پرداخته خواهد شد.
سقای بی ریا با بیان اینکه رسالت گروه روان شناسی این موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تدوین روان شناسی اسلامی است اظهار داشت: برای برگزاری این همایش از مدتها قبل فراخوان مقاله دادیم و قرار بود که اردیبهشتماه برگزار شود اما با وجود دریافت مقالات متعدد برای غنی سازی بیشتر این همایش زمان آن به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: 110 مقاله برای این همایش دریافت شد که 10 مقاله برگزیده شدند و در قالب کتابی در روز همایش ارائه میشود و شش مقاله نیز قرائت خواهد شد.
رئیس دفتر جامعه مدرسین بیان داشت: تعدادی مصاحبه با صاحبنظران این حوزه نیز انجام شده است که این مصاحبهها نیز در قالب کتابی برای همایش چاپ میشود همچنین چکیده مقالات نیز به زیور طبع آراسته میشوند.
سقای بی ریا اضافه کرد: قبلا نیز همایشی از سوی این موسسه با عنوان آسیبشناسی نظام آموزشی از دیدگاه جنسیتی برگزار شده بود که چکیده مقالات، مصاحبهها و مقالات برتر آن نیز در قالب مکتوباتی به شرکت کنندگان در همایش عرضه میشود.
دارنده مدرک دکترای روان شناسی از دانشگاه بوستون آمریکا بیان داشت: این همایش روز پنجشنبه هفته جاری در دو نوبت صبح و عصر در موسسه امام خمینی(ره) برگزار میشود و آیت الله مصباح یزدی نیز در این همایش سخنرانی میکند.
وی با اشاره به محورهای این همایش تصریح کرد: این همایش در محورهایی مانند هویت جنسی و رشد آن از دید دین و روان شناسی، جنسیت و اشتغال، الگوهای ارتباطی زن و مرد، جنسیت و تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی همچنین جنسیت و شخصیت و رسانه و الگوهای جنسیتی در جامعه برگزار خواهد شد.
سقای بی ریا با اشاره به نهادهای همکار در برگزاری این همایش گفت: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، رادیو معارف، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، انجمن روان شناسی حوزه و ... از جمله نهادهای همکار در برگزاری این همایش هستند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه روان شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) از برگزاری همایش "جنسیت از منظر دین و روان شناسی" در این موسسه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ناصر سقای بی ریا اظهار داشت: جنسیت یک مسئله جالب و جذاب است و قرآن هم در آیات خود و برای تبیین نظام احسن خلقت به آن اشاره کرده است.
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