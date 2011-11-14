نخستین آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه خرم آباد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد آرایش و پیرایش مردانه شهرستان خرم آباد در این مراسم اظهار داشت: با توجه به نبود آموزشگاه فنی و حرفه ای آرایش و پیرایش در استان تصمیم گرفتیم تا با اندوخته تجربیات چندین ساله در زمینه آرایش و با هزینه شخصی آموزشگاه آرایش و پیرایش مردانه را در لرستان راه اندازی کنیم.

علی خسروی ادامه داد: این آموزشگاه با مساعدتهای مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان لرستان راه اندازی شده و زمینه اشتغال را برای چندین نفر فراهم کرده است.

وی همچنین با گلایه از بانکهای استان، عنوان کرد: چندین بار برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کردم ولی هیچ کدام از آنها برای راه اندازی این آموزشگاه همکاری نکردند.

رئیس موسسات کار آموزی آزاد اداره کل فنی و حرفه ای لرستان نیز در این مراسم عنوان کرد: کشورهای پیشرفته با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی توانسته اند معضل اشتغال را تا حد زیادی حل کنند و خوشبختانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز این رویکرد را به عنوان اولویت کاری خود قرار داده است.

کرم سپهوند ادامه داد: ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در سطح استان در راستای تحقق همین اهداف صورت می گیرد.