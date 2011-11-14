طرح جامع کاهش آلایندگی خلیج فارس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی زاده عصر دوشنبه پس از افتتاح بانک ژن منطقه دریای عمان و خلیج فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به ایجاد مرکز معالجه و امداد دریایی در هرمزگان، عنوان کرد: یکی از وظایف سازمان محیط زیست درمان حیوانات و گونه های جانوری آسیب دیده است که به این منظور مرکز معالجه و امداد دریایی برای حفاظت از گونه های جانوری خلیج فارس در آینده در بندرعباس راه اندازی خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین مرکز تحقیقات زیست محیطی جزیره هرمز نیز به عنوان مرکز تحقیقاتی خلیج فارس و دریای عمان با تحت پوشش قرار دادن کشورهای حوزه خلیج فارس در آینده در این جزیره راه اندازی خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در ادامه به طرح جامع کاهش آلایندگی خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد و افزود: در این طرح که به تصویب هیئت دولت رسیده استانداردهای لازم برای استفاده دستگاههای اجرایی مختلف از خلیج فارس و دریای عمان همانند وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است و این دستگاههای اجرایی فقط با رعایت این استانداردها حق استفاده از خلیج فارس و دریای عمان را دارند.

محمدی زاده اضافه کرد: همچنین در اجلاس آینده راپمی در ایران این طرح ارائه خواهد شد تا با تصویب کلیه کشورهای عضو این طرح در تمامی منطقه خلیج فارس و دریای عمان اجرا شود.

وی با اشاره به تنوع زیستی بسیار بالای خلیج فارس، بیان داشت: در منطقه خلیج فارس گونه های گیاهی و جانوری فراوانی زندگی می کنند که سازمان محیط زیست به دنبال تشکیل بانک گونه های زیستی خلیج فارس با همکاری دانشگاه محیط زیست است تا این بانک به عنوان یک ذخیره گاه محیطی در خلیج فارس به دنیا معرفی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: همچنین احداث مرکز دیدار کنندگان یکی دیگر از برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست است که این مرکز شامل موزه طبیعی و محلی برای پاسخگویی به پرسشهای مردم است. این مراکز با رویکرد فرهنگ سازی در بخش محیط زیست احداث خواهند شد.