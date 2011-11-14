رزمایش مشترک دریایی آمریکا و بحرین/ رژیم آل خلیفه درپی انحراف افکار مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بحرین، رزمایش مشترک آمریکا و رژیم آل خلیفه موسوم به "واکنش سریع" از امروز آغاز شد و تا 23 نوامبر جاری(دوم آذرماه) ادامه می یابد.

چگونگی برخورد با انفجارها، تمرینات دریایی، مبارزه با مین های دریایی، آمادگی و برنامه ریزی رزم دریایی و چگونگی اتخاذ موضع دفاعی از جمله محورهای این رزمایش است.

اجرای تمرین های ویژه با جدیدترین تکنولوژی ها برای آمادگی در برابر وضعیتهای مختلف جنگی و بالا بردن توان نیروی دریایی بحرین از اهداف این رزمایش عنوان شده است.

شایان ذکر است که ناوگان پنجم آمریکا در بحرین قرار دارد و کاخ سفید در قبال سرکوب ملت محروم بحرین نه تنها واکنشی نشان نداده است بلکه از رژیم حمایت قوی به عمل آورده است.