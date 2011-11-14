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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

کتابخانه‌های محلات شهر تهران مکانیزه شد

کتابخانه‌های محلات شهر تهران مکانیزه شد

معاون فناوری اطلاعات اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری، شهرداری تهران از مکانیزه شدن کتابخانه‌های محلات شهر تهران در هفته کتاب و کتابخوانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سیرتی با اشاره به مکانیزه شدن کتابخانه های محلات شهر تهران گفت: در این سامانه هر شهروند می تواند به صورت محله محور از طریق اینترنت به کتابخانه های شهر دسترسی پیدا کند و کتاب مورد نظر را جستجو و رزرو کند.

وی ادامه داد: در صورت عدم وجود کتاب در کتابخانه مورد نظر امکان جستجو و رزرو را در وهله اول در سطح کتابخانه های محله و سپس در سطح کتابخانه های شهر تهران فراهم شده است.

سیرتی گفت: در این مرحله 154 کتابخانه به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل و امکان دسترسی برای شهروندان از طریق پرتال معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آدرس www.farhangi.tehran.ir امکان پذیر شده است.

کد مطلب 1460379

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