به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سیرتی با اشاره به مکانیزه شدن کتابخانه های محلات شهر تهران گفت: در این سامانه هر شهروند می تواند به صورت محله محور از طریق اینترنت به کتابخانه های شهر دسترسی پیدا کند و کتاب مورد نظر را جستجو و رزرو کند.

وی ادامه داد: در صورت عدم وجود کتاب در کتابخانه مورد نظر امکان جستجو و رزرو را در وهله اول در سطح کتابخانه های محله و سپس در سطح کتابخانه های شهر تهران فراهم شده است.

سیرتی گفت: در این مرحله 154 کتابخانه به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل و امکان دسترسی برای شهروندان از طریق پرتال معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به آدرس www.farhangi.tehran.ir امکان پذیر شده است.