محاصره معترضین در اوکلند/ پلیس آمریکا با خشونت مردم را سرکوب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز و شبکه سی ان ان ان، پلیس آمریکا معترضان را در میدان اصلی شهر به محاصره درآورده و چادرهای معترضین ضد نظام سرمایه داری را در شهر اوکلند جمع آوری و افراد زیادی را بازداشت کرده است.

مقلامات اوکلند و کالیفرنیا به معترضین هشدار دادند تا هرچه سریعتر پارک "فرانک اوگاوا پلازا" را ترک کرده، اما تاکنون معترضین این هشدارها را جدی نگرفته اند.

تصاویر شبکه خبری سی ان ان نیز نشان می هد که درگیریها در اوکلند همچنان ادامه دارد و پلیس اقدام به بازداشت معترضین کرده است. البته پلیس تاکنون شمار دقیق افراد بازداشت شده را اعلام نکرده است.

"مایکل نوتر" شهردار فیلادلفیا نیز روز یکشنبه گفت: تظاهرات در اعتراض به سیستم ناکارآمد اقتصادی 39 روز پیش آغاز شد و نگرانی های بسیاری درباره گسترش دامنه تظاهرات و افزایش ناآرامی ها وجود دارد.

لس آنجلس تایمز نیز در گزارشی نوشت: پلیس اوکلند اردوگاه معترضین جنبش "تسخیر اوکلند" را در راستای تلاشها برای سرکوب تظاهرات محاصره کرده است.

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و مردم با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شرکت کنندگان در این جنبش، اعتراض خود را علیه سیطره تنها یک درصد از جمعیت آمریکا بر منابع مالی و اقتصادی این کشور و تحمیل فقر و بیکاری به 99 درصد دیگر شهروندان اعلام کرده و خواستار پایان یافتن این بی عدالتی هستند.

تظاهرات کنندگان با انتقاد از سیاست های ریاضت طلبانه دولت تاکید کردند باید در میزان سرمایه گذاریها در بخش های عمومی تجدید نظر شود و هرگونه اقدام اقتصادی باید با هدف ایجاد عدالت و افزایش رفاه عمومی صورت گیرد.