استانداری قم تا نیم فصل لیگ برتر کاراته عملکرد خوبی داشت

محمدرضا رحیمی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با توجه به برخورداری از کادر فنی و مهره های بسیار خوب و فنی، تیم استاندار قمی در فاصله اندک نسبت به تیم های بالانشین جدول هم اکنون در مکان چهارم ایستاده است.



وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور به شکلی است که تیم باشگاه گاز زنجان در صدر را در اختیار دارد، آران پارت در جای دوم ایستاده، امید فولاد مبارکه سپاهان در مکان سوم قرار گرفته و استانداری قم نیز چهارم است.

سرپرست تیم کاراته استانداری قم افزود: 9 تیم برای موفقیت در کسب جواز صعود به مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور در لیگ برتر امسال با یکدیگر به رقابت می پردازند و قطعا تیم استانداری قم در رقابت‌های دور برگشت با قدرت بیشتر به مصاف حریفان می رود.



وی با اشاره به برگزاری رقابت های هفته پایانی دور رفت لیگ برتر کاراته باشگاه های کشور در شهر مقدس قم و به میزبانی این تیم، ابراز داشت: در غیاب تیم های شهرداری شهر قدس و هیئت کاراته گیلان، در نیم فصل نخست لیگ برتر کاراته تیم باشگاه گاز زنجان قهرمان شد.



رحیمی موحد یاد آور شد: کاراته کاهای تیم استانداری قم در جدال با تیم گاز زنجان از تمام توان خود برای کسب موفقیت استفاده کردند اما این مسابقه در نهایت به سود حریف به پایان رسید اما ثبت دو پیروزی در جدال با تیم های هیئت کاراته گیلان و هیئت کاراته خراسان رضوی قطعا در بهبود جایگاه تیم ما در جدول رده بندی مسابقات تاثیر مطلوبی داشت.



در هفته چهارم و پایانی دور رفت رقابت های لیگ برتر کاراته تیم های مدعی در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم و به میزبانی تیم استانداری قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در مراحل مختلف این نتایج رقم خورد.



مرحله نخست: هیئت کاراته گیلان بدلیل غیبت در مقابل تیم هیئت کاراته خراسان رضوی 29 بر صفر بازنده شد

امید فولاد مبارکه سپاهان در جدالی نزدیک با حساب 14 بر 13 مغلوب تیم لبنیات مالگا مرکزی شد

استانداری قم مقابل قهرمان دور رفت لیگ برتر کاراته یعنی باشگاه گاز زنجان 18 بر هفت بازنده شد

هیئت کاراته قزوین به دلیل بدلیل غیبت تیم کاراته شهرداری شهر قدس در مقابل این تیم 29 بر صفر برنده شد.



مرحله دوم: امید فولاد مبارکه سپاهان باز هم در جدالی نزدیک با حساب 14 بر 13 به تیم آران پارت باخت

استانداری قم با درخشش نفرات آماده خود با حساب 17 بر صفر از سد تیم هیئت کاراته خراسان رضوی گذشت

شهرداری شهر قدس بدلیل غیبت در مقابل باشگاه گاز زنجان 29 بر صفر بازنده شد.



مرحله سوم: استانداری قم بدلیل غیبت تیم هیئت کاراته گیلان 29 بر صفر برنده شد

شهرداری شهر قدس بدلیل غیبت در مقابل تیم هیئت کاراته خراسان رضوی 29 بر صفر برنده شد

هیئت کاراته خراسان رضوی با حساب 22 بر پنج به تیم آران پارت تهران باخت.

