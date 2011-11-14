سناریوی تبلیغی اسرائیل درباره حادثه بیدگنه/ پیوند جدید موساد و منافقین

حوالی ظهر روز شنبه 21 آبان در یک پادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روستای "بیدگنه" از توابع شهرستان ملارد در استان البرز انفجاری رخ داد، که بر اساس اعلام اولیه سپاه پاسداران دلیل آن "جابجایی مهمات" در یک انبار مهمات بوده است.

این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی و صهیونیستی داشت، مقامات ناشناس آمریکایی و صهیونیستی با بهره برداری تبلیغاتی از این "حادثه" ادعا کردند "موساد" پشت "واقعه" انفجار در انبار مهمات پادگان بیدگنه بوده است؛ واقعه ای که شهادت 17 نیروی سپاه و زخمی شدن 15 نفر دیگر را درپی داشت.

مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی همچنین با هدف بزرگ نشان دادن توان اطلاعاتی و عملیاتی موساد مدعی شده اند که این انفجارعملیات مخفی تل آویو بوده و تا حدودی توانسته به اهداف خود دست یابند.

رسانه های اسرائیل مدعی اند انفجار در انبار مهمات پادگانی در اطراف تهران عملیات مخفی تل آویو بوده که این اقدام در راستای تلاشهای سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) به منظور توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در همین رابطه در گزارشی هدفمند به قلم "ریچارد سیلورشتاین" وبلاگ نویس اسرائیلی ادعا کرد: موساد با کمک سازمان مجاهدین خلق این انفجار را انجام داده است.

روزنامه هاآرتض نیز در راستای سناریوی تبلیغاتی جدید صهیونیستها نوشت: منابع اطلاعاتی غربی در گفتگو با مجله تایم ادعا کردند موساد پشت پرده انفجار در ایران بوده که این اقدام در راستای تلاشهای سازمان اطلاعات اسرائیل به منظور توقف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در واکنش به خبر شهادت "حسن تهرانی مقدم" از فرماندهان دوران دفاع مقدس و مسئول سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران ادعا کرد: شاید شاهد حوادثی از این قبیل و کشته شدن فرماندگان بیشتر سپاه باشیم.

این درحالیست که "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی هنوز درباره نقش موساد در این انفجار ابراز نظر نکرده است. "اییلان میزراحی" رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم اسرائیل و معاون سابق موساد نیز در سخنانی انحرافی گفت: هیچ نظری درباره ماهیت این انفجار ندارم اما برای فردی که پشت این انفجار بوده طلب آمرزش می کنم زیرا جهانیان باید تمام تلاش خود را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های هسته ای انجام دهند.

اظهارات و ادعاهای سران رژیم اسرائیل و روزنامه های وابسته به جبهه صهیونیسم در حالی است که ایران اعلام کرده انفجار پادگان بیدگنه فقط یک "حادثه" بوده و دلیل آن هم "جابجایی مهمات" در یک انبار مهمات بوده است.

البته باید یادآور شد که صهیونیستها از توسل به هرگونه اقدام غیر انسانی از جمله عملیاتهای تروریستی بر ضد ملتها ابا ندارند، اما به نظر می آید ادعای آنها درباره دست داشتن در حادثه بیدگنه فقط بهره برداری تبلیغاتی آنها از یک "واقعه" باشد که تاکنون ربط آن به موساد غیر مستند و ثابت نشده است.